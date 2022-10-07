Gaziantep'in Şanhinbey ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Nazlı Şekeroğlu, 2 aylık bebeği ile evde yaralı halde bulundu.

Şekeroğlu'na ulaşamayan yakınları, bir süre sonra endişendi.

Bu sırada eşinin iş yerinde olduğu belirlenen genç kadın için ailesi ihbarda bulundu.

Bebek ölü, anne yaralı bulundu

Öğle saatlerinde belirlenen adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eve girdiklerinde gördükleri karşısında şaşkına uğrayan ekipler, 2 aylık bebek Mustafa Şekeroğlu'nun bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, anne Şekeroğlu'nun ise darbedilmiş şekilde yaralı olduğunu tespit etti.

Genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri ise evin içerisinde delil topladı.

Otopsi için morga kaldırıldı

Öte yandan sokak içerisinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öldürülen bebeğin cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ayakta durmakta zorlandı

Haberi alarak olay yerine gelen baba ise cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çekti baba.

İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.