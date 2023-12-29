Kahramanmaraş İl genelinde kendisini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak Dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada şüphelilerin kullandığı 27 AIB 46 plakalı aracın takibi sonucu yapılan operasyonda, M.Ç. , M.Y. , M.K. ve A.Ç. yakalandı. Araçta yapılan adli aramada; 148.500 TL, 21.300 Dolar, 300 Euro, 7 adet altın bilezik, 6 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet saat ele geçirildi.

Bahse konu malzemelerin çok sayıda dolandırıcılık olayından elde edildiği ayrıca Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce 5 ayrı dolandırıcılık dosyalarının olduğu bilgileri elde edildi.

Ekipler şüphelilerin kimlik bilgileri ve kullanılan cep telefonlarının numaralarının başka suçlara karışma ihtimaline karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine kurdu.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.