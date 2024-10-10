Operasyon kapsamında, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. S. , isimli şahıs, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.Firari olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan diğer 3 şahıs da yakalandı. Ş.U. (32), 9 yıl 9 ay, B.K. (20), 6 yıl 6 ay ve Ç.E. (39), 6 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası ile aranmaktaydı. Şahısların tamamı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adalete teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, bu operasyonlarla kamu güvenliğinin sağlanması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu