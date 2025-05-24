Program, Mehteran Gösterisiyle başladı. Ardından düzenlenen mezuniyet töreninde mezun öğrencilere diplomaları verilirken, okulda emeği geçen öğretmen ve gönüllülere plaket takdim edildi.

Programa, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mahmut Arıkan da katıldı. Protokol üyeleri konuşmalarında imam hatip neslinin önemine dikkat çekerek, bu okullardan yetişen gençlerin ülke geleceğinde oynayacağı role vurgu yaptı.