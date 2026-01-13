Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından açılan davada, Ekrem İmamoğlu’nun 20 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı öne sürülmüştü. Dava dilekçesinde, bu paylaşımlar nedeniyle 250 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen manevi tazminat davasında karar çıktı. Duruşmaya tarafların avukatları katılırken, mahkeme Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemede Neler Yaşandı?

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, davaya konu paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu’nun hem müvekkilini hem de kamu kurumlarını açık şekilde hedef aldığını savundu. Yıldız, karşı tarafın iddialarını destekleyecek somut delil sunamadığını belirterek davanın kabul edilmesini talep etti.

Davalı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı ise dosyanın ertelenmesini istedi.

Hakimden Hatırlatma ve Karar

Mahkeme hakimi, önceki duruşmalarda davanın sözlü yargılama aşamasında olduğunun ve taraflar gelmese dahi karar verileceğinin bildirildiğini hatırlattı. Son sözleri sorulan davacı avukatı Yıldız, taleplerinin devam ettiğini ifade etti.

Hakim, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 150 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin verdiği karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dosyaya ilişkin hukuki sürecin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.