1- Reels Süresi 20 Dakikaya Çıktı

Instagram Reels videolarının süresi 3 dakikadan tam 20 dakikaya yükseltildi. Artık kullanıcılar daha uzun videolar çekip paylaşabilecek. Özellikle içerik üreticiler ve markalar için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak.

2- Edit Grid Özelliği

Profil düzenini kendi zevkine göre şekillendirmek isteyenlere güzel haber! "Edit Grid" özelliği sayesinde gönderilerin sırasını istediğin gibi değiştirebilirsin. Yapman gereken tek şey, gönderiye basılı tutup sırasını kaydırmak.

3- Arkadaş Reels Akışı

Takip ettiğin kişilerin beğendiği ve yorum yaptığı Reels videolarını özel bir akışta görebileceksin. Bu özellik sayesinde arkadaşlarının ilgisini çeken içeriklerden haberdar olabileceksin. Beğeni ve yorumlar eskisinden daha görünür olacak.

4- Öne Çıkan Hikaye Değişikliği

Instagram profillerinde yer alan klasik öne çıkan hikaye halkaları kaldırılıyor. Bunun yerine, hikayeler daha düzenli ve akıcı bir şekilde, özel bir hikaye akışında görüntülenecek.

5- Spotify Entegrasyonu

Dinlediğin müzikler anlık olarak Instagram profilinde görünebilecek. Spotify hesabını Instagram'a bağlayarak, ne dinlediğini arkadaşlarınla kolayca paylaşabilirsin. Ancak dinlediğin şarkılara dikkat etmekte fayda var!

6- Sessiz Paylaşım Özelliği

Instagram'ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Sessiz Paylaşım". Bu özellik sayesinde bir gönderi paylaştığında, o içerik kimsenin akışında görünmüyor. Sadece profiline girenler bu paylaşımları görebiliyor.

Kullanıcılar Şimdiden Merakla Deniyor

Instagram'ın getirdiği bu yenilikler özellikle içerik üreticileri ve sosyal medya tutkunları tarafından heyecanla karşılandı. Uygulama mağazalarından Instagram'ın en güncel sürümünü indirerek yeni özellikleri hemen deneyebilirsiniz.