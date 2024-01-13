Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarını sürdürüyor.

Hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla da terör hedeflerinin vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı." İfadelerine yer verildi.