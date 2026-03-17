Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Mart'ta il genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, 1 kilo 572 gram esrar, 102 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök kenevir, 5 gram kokain, 2 hassas terazi, 1124 sentetik hap, 53 gram eroin, 18 sentetik ecza ve 3 gram bonzai ele geçirildi.
Yakalanan 30 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
