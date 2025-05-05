GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde lise öğrencileri Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda çevre temizliği yaptı.



Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Toplumsal Hizmet Çalışma Projesi" kapsamında Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda içinde çevre temizliği yaptı.



Okul Müdürü Halim Erol, toplumdaki çevre bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.



Coğrafya öğretmeni Erdi Bostan da projenin tarihi mekanın dışa açılan kapı olması dolayısıyla yapılan çevre temizliğinin önemine değindi.

Öğrencilerden Ayşegül Yaşar ise çevre bilincine dikkati çekti.



