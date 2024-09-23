Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı düzenleyen İsrail'den bir son dakika geldi.

OHAL İLAN ETTİ

İsrail'de 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıklandı.

LÜBNAN'A SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Öte yandan İsrail geçtiğimiz saatlerde de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlatmış ve en az 274 kişiyi katletmişti.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa çevresine bir dizi roket atıldı.

Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi demir kubbe tarafından düşürüldü.

BM ENDİŞELİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil." uyarısında bulundu.