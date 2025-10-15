İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı insani yardım geçişleri için 15 Ekim 2025 itibarıyla yeniden açma kararı aldı. Bu karar, Hamas tarafından gece saatlerinde 4 İsrailli ölü esirin cenazesinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edilmesinin ardından geldi.

İsrail, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın çalışmayacağını ve Gazze’ye insani yardımların geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti. Gerekçe olarak ise, Hamas’ın elindeki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazelerini zamanında teslim etmemesi gösterilmişti.

Ancak son gelişmeler, İsrail'in tutumunda değişikliğe neden oldu. Hamas’ın son teslimatıyla birlikte, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugüne kadar toplam 8 cenaze teslim edilmiş oldu.

İsrail’in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonları ve sivil yerleşimlere yönelik saldırıları, cenazelerin yerlerinin tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu durum, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında resmi olarak kabul edilmişti.

Cenazelerin tespiti ve teslim sürecinin hızlandırılması amacıyla, Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin yer aldığı uluslararası bir izleme komitesi kurulmasına karar verildi.