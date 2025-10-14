Meta, Instagram’daki genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla dünya genelinde uygulanacak yeni bir içerik denetimi sistemini devreye sokacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı kullanıcıların hesapları artık varsayılan olarak “PG-13” (13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun) derecelendirme sistemiyle uyumlu hale getirilecek.

Bu yeni uygulamayla birlikte, gençler artık yalnızca yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşacak. Uygulama kapsamında cinsel içerikler, alkol ve tütün ürünleriyle ilgili paylaşımlar, rahatsız edici veya şiddet içeren görsellerin yanı sıra argo dil, tehlikeli akımlar ve bağımlılık yapıcı maddelere dair içerikler de genç kullanıcılardan gizlenecek.

Ayrıca 18 yaş altı kullanıcılar, bu tarz içerik paylaşan hesapları takip edemeyecek, ilgili içerikleri aratamayacak ve mesaj kutularına bu gönderiler ulaştığında görüntüleyemeyecek. Meta, bu adımı dünya genelindeki binlerce ebeveynin geri bildirimlerini dikkate alarak attığını da vurguladı.

Sistem, yıl sonuna kadar tüm ülkelerde aktif hâle gelecek. Yeni filtreleme özelliği, ebeveyn onayı olmadıkça yetişkin içeriklerinin gösterilmemesini de kapsıyor.

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Meta’nın bu hamlesi, gençlerin dijital güvenliğini ön planda tutan ve son dönemde dünya genelinde artan sosyal medya düzenleme çağrılarına yanıt niteliği taşıyor. Özellikle Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasası sonrası birçok ülkenin benzer adımlar atmaya hazırlandığı biliniyor.