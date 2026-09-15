İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifadeler operasyonun düğmesine bastı. Alınan ifadelerde adı geçen ve terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin izi sürüldü.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, MLKP içinde 44, TKP/ML-TİKKO içinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içinde 3 ve MKP içerisinde 1 şüphelinin aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

10 İlde Eş Zamanlı Şafak Baskını

Toplam 52 şüpheli hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'yı kapsayan 10 ilde toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin ise hâlihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki diğer 3 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle sürüyor.

Silah ve Örgütsel Dokümanlar Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 53 adet fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.