İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma riskine karşı alınan trafik tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ağır tonajlı araçlara yönelik trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Valilik ayrıca, kuryeler için uygulanan trafiğe çıkış yasağının ise yarın saat 10.00’dan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Böylece kuryeler, belirtilen saatten sonra yeniden trafiğe çıkabilecek.

Yetkililer, yasağın kaldırılmasına rağmen sürücülerin ve kuryelerin buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.