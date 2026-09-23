İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonu adı altında fuhuş yaptıran ve kadınları fuhşa sürükleyen organize bir çeteye darbe indirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Eylül’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mağdur Kadının İhbarı Dev Çeteyi Deşifre Etti

Soruşturmanın seyrini değiştiren ve operasyonun düğmesine basılmasını sağlayan şok detaylara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre süreç, iş arayan bir kadının polise yaptığı cesur ihbarla başladı.

Çeteye ait bir "masöz" ilanına başvuran mağdur kadın, görüşme sırasında şüphelilerin kendisini çeşitli baskı ve vaatlerle fuhuş yapmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek emniyete şikayette bulundu.

İhtiyaç Sahibi Kadınları Ağlarına Düşürmüşler

İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro ekipleri, şüphelileri titizlikle takibe aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından çetenin çalışma yöntemi ortaya çıkarıldı.

Zanlıların, çeşitli dijital uygulamalar ve sosyal medya platformları üzerinden "masöz aranıyor" ilanları vererek özellikle maddi sıkıntı yaşayan, ihtiyaç sahibi kadınları işe aldıkları tespit edildi. İşe kabul edilen kadınların, daha sonra çeşitli bahaneler ve psikolojik baskılarla fuhuş yapmaya ikna edilerek çalıştırıldığı belirlendi.

15 Şüpheli Sağlık Kontrolünün Ardından Adliyede

Elde edilen deliller doğrultusunda 19 Eylül'de önceden belirlenen adreslere ve masaj salonlarına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Yabancı Uyruklu 2 Kadın Kurtarıldı

Operasyon kapsamında çetenin elinden kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise emniyetteki ifadelerinin ardından gerekli idari işlemlerin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.