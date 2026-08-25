İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çok yönlü bir operasyona imza atıldı. Soruşturmanın merkezinde yer alan Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Kanuna muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Milyarlık Para Transferi ve Organize Yapılanma

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri ve dijital inceleme bulgularının derlendiği dosyada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yapılan analizlerde, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık devasa bir para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Elde edilen bulgular, gerçekleştirilen eylemlerin münferit hareketlerden ziyade, merkezinde bir ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğini ortaya koydu.

Eş Zamanlı Operasyon: Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporları doğrultusunda hareket eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına da yargı kararıyla el konuldu:

8 araç , 33 konut ve 50 arsa

126 banka ve kripto para hesabı (bloke uygulandı)

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Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle sürüyor.