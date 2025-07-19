Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasından antrenman programlarına, kamp organizasyonundan taraftar desteğine kadar her alanda yoğun bir çalışma temposuna giren kulüpte hedef, sezona güçlü bir başlangıç yapmak.

Bu kapsamda İstiklal Spor Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak takımın son durumu, yapılan faaliyetler ve sezon öncesi planlamalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Akarca, kadro yapılanması hakkında da bilgi vererek, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü, ancak aynı zamanda altyapıdan yetişen genç yeteneklere de forma şansı verileceğini vurguladı.

Başkan Akarca, konuşmasının sonunda ise kulüp olarak sadece sportif başarıyı değil, Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, yeni sezona güçlü, kararlı ve kenetlenmiş bir şekilde girmeye hazırlanırken, taraftarlar da şimdiden tribünlerdeki yerlerini almak için sabırsızlanıyor.