İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 27 Nisan’a kadar 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerinin refakatçileri için Doğal Yaşam Parkı’na girişleri ücretsiz yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile coşkuyla kutlanıyor.

Çocuklar için birbirinden renkli programlar hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na girişleri de ücretsiz yaptı.

0-6 yaş arasındaki çocukların ücretsiz şekilde giriş yaptığı Doğal Yaşam Parkı, 27 Nisan tarihine kadar 18 yaş altı çocuklar için de ücretsiz oldu. Öğrenciler ve okul grupları ile düzenlenen gezilerde, öğrencilere eşlik eden öğretmen, rehber ve görevliler de parka ücretsiz olarak girebiliyor.