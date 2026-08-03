Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulan ürünlerin ticaretini yaptığı ve naklini sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin operasyonlarında;

5 bin 704 paket gümrük kaçağı sigara,

gümrük kaçağı sigara, 5 bin 570 paket ısıtılmış tütün mamulü,

ısıtılmış tütün mamulü, 800 adet puro,

puro, 372 adet elektronik sigara,

elektronik sigara, 9 ton kaçak et,

kaçak et, 5 kilogram kaçak tütün,

kaçak tütün, 24 adet elektronik eşya,

elektronik eşya, 21 adet termos ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla ilgili 76 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, halk sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.