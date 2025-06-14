Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, kaza 11 Haziran günü Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz kadın olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Olay Yerinden Kaçtı, Yakalandı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla seyrettiği ve yaya geçidinden geçen kadına çarptığı açıkça görülüyor. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kaçan sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti

Kazaya ait görüntülerde, Sümeyye Yakar’ın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı, aracın ise hız kesmeden çarpma anı dikkat çekiyor. Görüntülerdeki anlar olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.