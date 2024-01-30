Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup kadın arasında kavga çıktı.

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada küfürler havada uçuştu.

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Kimse yaralanmadı

Bıçaklı ve sopalı kavgada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kadınlardan birinin elinde bıçak, birinin elinde ise sopa olması görüntülerde yer aldı. Bu esnada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırmaya başladı.

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Polisler ve mahalle sakinleri, kadınları sakinleştirmeye çalıştı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken mahalle sakinleri kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Haber Merkezi