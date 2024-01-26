Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Kahramanmaraş Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri" konulu kongre düzenlendi.

Program, KSÜ Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Orhan Doğan’ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından, KSÜ Rektörü, Prof. Dr. Alptekin Yasım, Depremi yaşadık, fakat bundan sonra ne yapmamız gerekiyor diyerek kongremizin amacının bu olduğunu ifade etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Asrın Felaketi deniliyor. Ben o ifadeyi doğru bulmuyorum. Kahramanmaraş’ımızın böyle bir afetle anılması bizleri mutlu etmiyor ifadelerini kullandı.

Kongre konuşmacılarından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İnsanlarımızın gelecekte yaşamaları muhtemel afetlere ışık tutmasını bu afetlerden en az düzeyde zarar görmelerini diledi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü, Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat depremlerinin ardından Afad’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.