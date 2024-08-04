Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Eryaman, siyonizmi lanetlemek ve tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla insanlık tarihinin en alçak soykırımını gerçekleştirdiğini dile getiren Eryaman, şöyle dedi:

"40 bin kardeşimiz saldırılarda şehit oldu, 100 binden fazla kardeşimiz ise yaralı. Gazze şeridinde Müslüman kardeşlerimiz zor günler geçiriyor. Bizler şuna inanıyoruz ki Allah nasip ederse bir an önce barış olur ve buraları da tamir ederiz. Gazze'de daracık bir alana hapsolmuş 3 milyon insan dünyanın sessiz bakışları arasında yaşamaya çalışıyor. Gazze, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan ve karadan bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözü düşmeyen İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler soykırıma açıktan destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya ise çarpıtma haberlerle soykırımı örtüyor. Bu yapılanlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ikiyüzlülük göstererek hayasızca hiçbir şey yapmadan bekliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında siyonist rejimin ABD'den aldığı güç ve tehditlerle Türkiye'yi sindirmeye çalıştığını fakat amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Eryaman, "Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim bir suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, Heniyye'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Yürüyüşe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.