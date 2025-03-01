Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun katılımıyla önemli bir istişare toplantısı düzenlendi.

220 milyon dolarlık sermayeye sahip KM Uzay ve Havacılık A.Ş.’nin hissedarları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’taki yatırımında sona gelindiği vurgulanarak, şirketin savunma ve havacılık sanayiine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

KM Uzay ve Havacılık A.Ş., Türkiye’nin milli savunma sanayii hamlesinde önemli bir mihenk taşı olacak. Türkoğlu’nda faaliyet gösteren üretim tesisinin ardından, KMTSO öncülüğünde savunma ve havacılık alanında devrim niteliğinde bir adım atan Kahramanmaraş, bu yatırımla birlikte uluslararası arenada rekabet edebilecek bir üretim merkezi haline gelecek.

Savunma sanayii alanında atılan bu dev adımla Kahramanmaraş, Türkiye’nin savunma sanayii haritasında kilit bir konuma yerleşerek geleceğin teknolojilerine yön verecek.

Toplantı sonrası Aksu konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu şunları söyledi.

Buluntu: “Şehrimizin 100 Yıllık Dönüşümünü Gerçekleştirmiş Olacağız”

Bu yatırımın Kahramanmaraş için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Savunma sanayii ve havacılık sektörüne yaptığımız bu büyük yatırımla Kahramanmaraş, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi üssü haline gelecek. TUSAŞ ortaklığında kurduğumuz şirket, şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Artık Kahramanmaraş, havacılık ve uzay teknolojilerinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bugün TUSAŞ Genel Müdürümüz, değerli protokolümüz ve iş insanlarımızla birlikte bu şirketin yol haritasını belirledik. İnşallah TUSAŞ yatırımının artık temel atma noktasına doğru ilerliyoruz. Bu yatırımla beraber Kahramanmaraş’ımızın 100 yıllık dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız.”

Yeni Yatırım, Yüksek Teknoloji ve İstihdamı Beraberinde Getirecek

Bu büyük yatırım, savunma ve havacılık sektörlerinde mühendislik, Ar-Ge, üretim ve yazılım gibi yüksek katma değerli alanlarda istihdam yaratacak. Üniversitelerle iş birlikleri artırılarak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi sağlanacak ve bölgedeki gençler için yeni kariyer fırsatları sunulacak.

Ayrıca, yerel sanayi kuruluşları, bu büyük ekosistemin bir parçası olarak yan sanayi ve tedarik zincirinde önemli roller üstlenecek. Böylece, Kahramanmaraş sadece savunma sanayiiyle değil, otomotiv, makine ve enerji sektörlerinde de büyük bir sıçrama yapacak.

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

Kahramanmaraş’ın bu yatırımla birlikte savunma ve havacılık sektörlerinde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı: “Kahramanmaraş’a yapacağımız yatırımlarla ilgili verimli istişarelerde bulunduk. Bugün, ilerleyen süreçte tarihe geçebilecek önemli bir gün olabilir. Türkoğlu’ndaki yatırımımızı daha da büyüterek geliştirmeyi hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ın da en az Kahramankazan kadar katma değerli ürünler üreterek ülkemize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Havacılık açısından şehrimizin geleceği oldukça parlak.”