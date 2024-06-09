. Pazarın tam yeri ve nasıl gidileceği hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar aşağıda sunulmuştur.

SOSYETE PAZARI ADRESİ

Kahramanmaraş'ın tek Sosyete Pazarı, Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 57, 46050 adresinde yer almaktadır. Pazar, Cumartesi ve Pazartesi günleri hizmet vermektedir.

ULAŞIM

Sosyete Pazarı’na ulaşmak için şehir merkezinden hareket eden toplu taşıma araçları kullanılabilir. Ayrıca, kişisel araçla gitmek isteyenler için Adnan Menderes Bulvarı üzerinde geniş park alanları bulunmaktadır. Harita uygulamaları üzerinden "Yunus Emre Mahallesi Sosyete Pazarı" yazarak kolaylıkla navigasyon desteği alınabilir.

SOSYETE PAZARI’NA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR GİDİYOR?

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin sol tarafında ve Yunus Emre Taziye Evi’nin arkasında faaliyet gösteren Sosyete Pazarı’na pek çok toplu taşıma hizmet veriyor. Sosyete Pazarı’na B/36B, H/13, H/18, H/24, H/28, H/30, H/31, H/38, H/26, H/17, H/21, H/2, H/3,H/5, H/10, B/77 ve B/37B numaralı Belediye ve özel halk otobüsleri gidiyor.

Bu bilgilerle Kahramanmaraş Sosyete Pazarı’na rahatlıkla ulaşabilirsiniz.