14 Mart Tıp Bayramı Anma Etkinlikler Kapsamında Berit Dağı’na zirve tırmanışı yaptılar!
Kahramanmaraş ve çevre illerden katılan dağcılar, 14 Mart Tıp Bayramı Anma Etkinlikler Kapsamında Kahramanmaraş’ın en yüksek ikinci zirvesi olan Berit Dağına zirve tırmanışı yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2021, 11:49 17.03.2021, 13:32
Rehberliğini Dağcı Halil İbrahim Algan’ın yaptığı, Kahramanmaraş Madosk Dağcılık’ın düzenlediği faaliyete, Kahramanmaraş İHH ve çevre illerden dağcılar katıldı.
7 Saatlik zorlu tırmanışın sonunda bayrak değişim töreni yapıldı.
Dağcı rehber Halil İbrahim Algan yaptığı açıklamada "Zirvede 14 Mart Tıp Bayramı kutlar, Pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum” dedi.
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