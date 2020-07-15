15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Peşrev Yarışması düzenlendi!

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş Valiliği, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Batıpark Spor Tesisleri düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden güreşçiler katıldı.



Güreşçilerin dev Türk bayrağıyla sahaya girmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, yaptığı konuşmada, mazlumların son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak gurur duyduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak 15 Temmuz'un büyük bir ihanetin ve büyük bir kahramanlığın adı olduğunu, aynı zamanda çıplak ellerin, siper edilmiş göğüslerin tanklara "dur" dediği gün olduğunu belirtti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 temmuz’un 4. Yıldönümünde de gelecek nesillere çok iyi anlatılması gerekiyor dedi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, 15 temmuz vatanımıza ihanet edenlere karşı milletçe el ele verdiğimiz bağımsızlık savaşının tezahürüdür ifadelerine yer verdi.

(MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, türk halkı o gece canı pahasına imanıyla inancıyla tek yürek olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, allahım bir daha öyle günler yaşatmasın ifadelerini kullandı.

Başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşler ile dünya şampiyonu Harun Doğan'ın da konuk olarak katıldığı yarışmanın ardından dereceye girenlerin ödülleri protokol üyelerince verildi.