2020 onlar için çok yoğun geçti! 'Vatandaşa: 'Evinde kal' çağrısında bulundular!

Pandemi döneminde birçok esnaf iş yapamamaktan dolayı işyerini kapatırken, birçok esnafta işyeri kirasını dahi ödeyemez duruma geldi. Ancak tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, bu süreçte işleri artan esnaflarda oldu. O esnaf grubu ise mezar taşçıları. Geride bıraktığımız yılda virüsten dolayı birçok insan hayata veda etmek zorunda kalırken, bu demde mezar taşçılarının işi yoğunlaştı.

“2020 YILI BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK YOĞUN GEÇTİ”



Mezar taşçısı esnafı Hakan Karatoprak, “İşimiz mezarcılık olduğu için 2020 yılı bizim açımızdan çok yoğun geçti” dedi.



Karatoprak, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “2020 yılında bildiğiniz gibi esnaflar kan ağladı. Ama bizim işimiz iyiydi fakat keşke bu virüs olmasaydı da bizim de işimiz iyi olmasaydı. İşimiz mezarcılık olduğu için 2020 yılı bizim açımızdan çok yoğun geçti. 2020 yılında işlerimiz yüzde 70-80 civarında arttı. Şu anda da boş zamanımız yok. Bazı insanlar inanmıyor ama koronavirüs gerçekten var. Yaz ayında günde ortalama 15-20 tane mezar alıyoruz. Şu anda da ortalama 4-5 civarı iş alıyoruz.

“GÜNDE ORTALAMA 60 CİVARI İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR”



Geçmiş yıllara baktığımız zaman Kahramanmaraş genelinde ölüm ortalaması 15 civarıyken şimdi 60’ı düşmüyor. Buda bizim işlerimizi yoğunlaştırıyor. Mezarların fiyatı 500 TL’den başlar, 50 bin TL’ye kadar mezar yaptığımız oluyor. Vatandaşa, ‘Evinde kal, bize iş çıkarma’ demek istiyorum.”

Haber: Gökhan Çalı