2021'in ilk çocuğu "Enes Efe" oldu

Saat 00:00'da dünyaya gelen enes efe demir yılın ilk çocuğu oldu.

Fatma ve müslüm demir'in dördüncü çocuğu olan enes efe demir saat 00:00'da 2021 ilk dakikasında dünyaya geldi.

Enes Efe Demir'i yalnız bırakmayan kızılay şubesi enes efe demir'e sevgi bohçası hediye etti.

Anne Fatma Demir Aksu Haber'e yaptığı açıklamada Enes Efe'nin yeni yıla umut olmasını diledi.

Kızılay Kahramanamraş Üniversite Başkanı Gamze Gezinir ise Aksu Haber'e yaptığı açıklamada enes efe'nin yüzlerinde tebessüm oluşturduğunu belirtti.