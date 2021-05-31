31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü!
31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır günü nedeniyle Aksu Haber’e konuşan Türkiye bağımlıklar ile mücadele eğitmeni Ayşenur Yavuz, tütün ve sigaranın insan vücuduyla birlikte doğaya, suya ve hayvanlara da ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek uyarılarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 17:33
31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla dünya sağlık örgütü tarafından “dünya tütünsüz günü” olarak ilan edilmişti.
Ayşenur Yavuz, sigara içenlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını da söyledi.
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|28
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|38
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|34
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