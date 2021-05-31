31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü!

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla dünya sağlık örgütü tarafından “dünya tütünsüz günü” olarak ilan edilmişti.

Ayşenur Yavuz, sigara içenlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını da söyledi.