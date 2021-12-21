Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan 28 yaşındaki Doğan Özsoy, işyerinde eline geçen hatalı basım 50 liralık banknotunu değerlendirmek istiyor.

Özsoy, köşesindeki '50' sayısındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve paranın arka yüzündeki sol aşağıdaki 50 sayısının yanında hatalı baskı olması dolayısıyla 100 bin liraya satışa çıkardı, ilgilenen koleksiyonculardan uygun teklif geldiği takdirde satacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Doğan Özsoy, “50 TL’ye karşılık 100 bin lira istiyorum” dedi