Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini buluşturan Kahramanmaraş, tarih boyunca Hititler’den Osmanlı İmparatorluğu’na kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve tüm bu uygarlıkların kültürel zenginliğini günümüze kadar taşımayı başarmış.

Tarihi öneminin yanı sıra yöresel lezzetleri ve doğa harikalarıyla da öne çıkan Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir.

Aksu Haber olarak vatandaşlara bu kez Kahramanmaraş’ı üç kelimeyle anlatır mısınız diye sorduk.