Teknolojinin hızla gelişmesi ve hazır giyim sektöründeki yaygınlaşma, geleneksel terzilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Günümüzde birçok kişi, hazır giyim mağazalarından veya online satış platformlarından ihtiyaçlarına uygun giysileri temin edebiliyor. Bu durum, terzilik mesleğinin talebinde belirgin bir azalmaya neden oluyor. Özellikle genç kuşağın terziye olan ilgisinin azalması, mesleğin geleceği hakkında endişeleri arttırıyor.

Bir zamanlar mahallelerin vazgeçilmez ustalarından olan terziler, artık nadir bulunan meslek erbapları haline geldi. Teknolojik gelişmelerle birlikte hazır giyim endüstrisindeki otomatik makineler ve seri üretim yöntemleri, terzilik mesleğini geride bırakmaya başladı.

Geleneksel terzilik mesleğinin yok olmasının yanı sıra, bu mesleği sürdürenlerin sayısında da belirgin bir azalma yaşanıyor. Bazı terziler, müşteri bulmakta zorlanırken, bazıları da mesleği bırakmak zorunda kalıyor.

Geleneksel terzilik mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğu bu dönemde, mesleğin değerini korumak ve yaşatmak için atılacak adımların önemi büyük.

Kahramanmaraş’ta ise terzilik mesleğini sürdüren esnaf Ömer Faruk kazıcı, artık eskisi gibi terziliğin popüler olmadığını ve gelen işlerin de genelde hazır iş olduğunu belirterek Aksu habere özel şu ifadelere yer verdi.