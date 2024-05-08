Kahramanmaraş’ın gözde okullarından biri olan Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’ne yeni bir spor salonu kazandırıldı.

Kahramanmaraş’ın sanayisinin gelişmesine öncülük eden gecesini gündüzünü Kahramanşehrin gelişimi için harcayan hem Kahramanmaraş halkı hem de iş dünyası tarafından çok sevilen şehrin önde gelen iş insanlarından merhum Mehmet Balduk’un yeğeni Arif Burak Balduk adına yenilenerek açılan spor salonu; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Nazar Tekstil Yöneticileri Emre Balduk, Deniz Balduk, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, okul müdürü ve öğretmenlerinin yanında çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Spor salonunun yenilenmesine katkı sağlayan merhum Mehmet Balduk’un kızı Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve spor salonuyla adı yaşatılacak olan Mehmet Balduk’un yeğeni merhum Arif Burak Balduk da Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nden mezun olmuşlardı.

Her zaman şehrine katma değer sağlamayı kendisine ilke edinen ve bu kapsamda şehrine hizmet etmeyi kendisine borç bilen Merhum iş insanı Mehmet Balduk’un izinden yoluna devam eden Balduk ailesi Kahramanmaraş’a yeni eserler kazandırmaya devam edecek.

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nin şehrin marka okullarından biri olduğunu belirten Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman; şunları söyledi.

Açılışta konuşan Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi okul müdürü Vural Gök; ise şu ifadeleri kullandı.

Babası Mehmet Balduk’tan kalan bayrağı nesilden nesile devraldıklarını belirten Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk; da“ Eğitime ve spora her zaman destek olacağımızı vurgulamak istiyorum” dedi