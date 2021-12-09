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60 yaşındaki atlet 126 madalyayla gençlere örnek oluyor

Kahramanmaraş'ta 50 yaşından sonra atletizme başlayan ve bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 126 madalya kazanan 60 yaşındaki Sıtkı Gönen, azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.

KAHRAMANMARAŞ 09.12.2021, 17:07 09.12.2021, 17:11

Afşin'in Kale Mahallesi'nde yaşayan ve market işleten 3 çocuk 2 torun sahibi Gönen, 50 yaşından sonra başladığı sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Gönen, 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü koşuda yaş kategorisinde katıldığı yarışlarda elde ettiği derecelerle dikkati çekerken, katıldığı organizasyonlarda toplam 2 bin 350 kilometre yol katetti.

Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 126 madalya kazanan, iş yerinde ise kazandığı madalya ve kupalarına özel yer ayıran Gönen, çevresindeki akranları başta olmak üzere gençleri atletizme yönlendirmeye çalışıyor.

Atletizme başlama hikayesini anlatan Gönen, spora 10 yıl önce başladığını, sabah namazının ardından günde 10-12 kilometre koşu yaptığını söyledi.
Bugüne kadar 29 ilde düzenlenen yarışmalara katıldığını anlatan Gönen, "Atletizme 50 yaşından sonra başladım. Sağlıklı yaşam için başladığım koşuya ultra maraton, maraton ve yol koşularıyla devam ettim. Şu ana kadar Türkiye'nin 29 ilinde düzenlenen yarışlara katıldım, kendi kategorimde 126 madalya ve kupa kazandım. Resmi koşularda toplamda 2 bin 350 kilometre yol katettim." diye konuştu.

- Madalyalara yenilerini eklemek için koşmaya devam ediyor

Gönen, kazandığı madalya ve kupalara baktığı zaman ayrı bir haz aldığını ve madalyalarının arasına yeni madalyalar eklemek için yarışmalara katılmaya devam edeceğini dile getirdi.
Her sabah işe gitmeden önce koşu yaptığını belirten Gönen, "İlçemizde bulunan Rabia Parkı'ndaki koşu parkurunda ve kırsal yollarda 10 kilometre bazen 21 kilometre koşuyorum. Ülkemiz genelinde düzenlenen koşulara gitmeden önce daha özenli hazırlanıyorum. Isınma hareketleriyle, yavaş tempolu, hızlı tempolu koşularla yaklaşık 1,5 saat antrenman yaparak koşulara hazırlanıyorum. Vatandaşlarımıza da sağlıklı yaşam için spor yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen koşu organizasyonlarında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf'i de tanıtmayı amaçladığını belirten Gönen şunları kaydetti:

"Katılmış olduğumuz koşularda Eshab-ı Kehf'i tanıtmak için bir koşu grubu kurduk. Bu grupla birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde maraton, ultra maraton ve yol koşularına katılıyoruz. Bu koşular arasında beni en çok duygulandıran koşu Çanakkale'de düzenlenen koşu olmuştu. Bu parkuru koşarken Çanakkale Zaferi sırasında yaşananlar, orada şehit düşen atalarımız aklıma geliyor. Bunun yanı sıra ilçemizde düzenlenen Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası'na katılmak beni çok mutlu ediyor. Bu parkurda 100 kilometre koştum ve kendi kategorimde ikincilik elde ettim. UNESCO Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf'i tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. Katıldığımız koşularda protokol üyelerine ve koşuyu düzenleyen organizatörlere Eshab-ı Kehf plaketi takdim ettim."

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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