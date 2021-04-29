Afşin belediyesinden lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

Afşin Anadolu Lisesinde öğrencilere akademi kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıfı öğrencilerinin eğitimine online olarak katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Akdemi kartlarının içerisinde, sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu aktaran Belediye Başkanı Güven, sınavda Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini belirtti.

Öğrencilere girecekleri sınavlarında başarı temennisinde bulunan Güven, “Afşin Belediyesi olarak, tam kapanma arifesinde ilçemizdeki üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin de yararlanabileceği yapay zeka tabanlı Afşin Belediyesi Akademi uygulamasını hazırlattık. Öğrencilerimiz kartlardaki şifreyle giriş yapmasının ardından kendilerini bir yapay zeka karşılayacak ve hedeflenen bölüme göre yönlendirme yapacak. Yapılan deneme sınavlarında verilen doğru veya yanlış cevaplara göre öğrencileri yönlendirecek. Ayrıca öğrenci ne kadar çok başarılı olursa akademi kartındaki ödüllendirme sistemindeki ödülleri kazanabilecek.” açıklamasında bulundu.

Belediye olarak eğitim anlamındaki en güzel projelerden birine imza attıklarını söyleyen Güven, dershaneleri öğrencilerin evlerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Belediye olarak teknolojinin imkanlarından öğrencilerimizi de faydalandırmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm lise son sınıf öğrencilerimize bu kartları dağıtacağız. Yapak zeka ile öğrencilerimiz konulara çalışabilecek. Türkiye genelindeki bir uygulama olduğu için öğrencilerimiz kendi sıralamasını görebilecek. Dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerimiz için çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Akademi kartlarıyla şuan ki şartlarda en iyi dershaneyi öğrencilerimizin evlerine götürüyoruz. Öğrencilerimiz çözmedikleri soruları özel olarak gönderecek ve tekrar dönüş yapılacak. Belediye olarak bunun takibini yapacağız. Pandeminin etkilerine en aza indirmeye çalışıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz istedikleri yerleri kazanır.”

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, “Afşin Belediyemiz ile yapmış olduğumu proje kapsamında interaktif dershaneyi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İçeriğinde videolu konu anlatımları, deneme sınavları var. Yapay zeka tabanlı bir uygulama oluğu için yanlış yapılan sorularda öğrencilerimiz yönlendirilecek. Akıllı dershane uygulamasını öğrencilerimize hediye eden Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimizde bu sanal dershane sayesinde daha başarılı olurlar ve arzu ettikleri bölümleri kazanırlar.” İfadelerine yer verdi.

Temsili olarak 1 sınıfta öğrencilere dağıtılan kartlar, diğer öğrencilere ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.