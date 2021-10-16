Afşin Türk Müzik topluluğundan, üniversite öğrencilerine motivasyon konseri

Afşin Kredi Yurtlar Kumunu konferans salonunda üniversite öğrencileri için verilen konserde, çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren kişilerden oluşan Afşin Belediyesi Türk Müzik Topluluğu, İlker Kadir Yüksel şefliğinde koro ve sola olarak sanat müziği ve halk müziği seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Çelik, “Grubumuzun kuruluş amacı sanat yaparken aynı zamanda ilçemiz insanına yaptığımız çalışmalarla örnek olabilmek. Umarım üniversite öğrencileri olarak ilerleyen zamanda mesleklerinizi icra ederken aynı zamanda grubumuzun üyeleri gibi topluma örnek olabilecek davranışlar sergiler bilge birer insan olarak topluma ışık tutarsınız.” Dedi.

Verilen konserle üniversite öğrencilerine motivasyon sağlamayı hedeflediklerini belirten Çelik, “ Çalışmalarımızda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven Bey’e teşekkür ediyorum. İnşallah 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Afşin Belediyesi Kültür Merkezimizde daha geniş katılımlı bir konser vereceğiz.“ açıklamasında bulundu.

Çelik’in konuşmasın ardından Grup Kurucu Üyesi ve Afşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan ve Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, müzik grubu üyelerine teşekkür ederek, gençlerle sohbet etti.