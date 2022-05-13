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Ahmet Kuybu mazbatasını aldı!

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığına yeninden mevcut başkan Ahmet Kuybu, mazbatasını aldı.

KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 23:18
Ahmet Kuybu mazbatasını aldı!

MADO Evi’nde düzenlenen tören ile mazbatasını alan Kuybu, “Bu seçimlerde Kahramanmaraş kazandı. Seçim sürecini unutarak yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 24 esnaf odası ile ilçelerdeki 16 esnaf odalarının seçim süreci tamamlanmasının ardından bugün Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KMESOB) seçimi yapılmış, başkanlığa yeniden Ahmet Kuybu seçilmişti. 


Mazbata törenine, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MADO mağazalar zincirinin sahibi Mehmet Sait Kanbur, MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kanbur, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu ve esnaflar katıldı. 


Başkan Kuybu, mazbatasını MADO Mağazalar Zinciri Sahibi Mehmet Kanbur ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in elinden aldı. 
Törende konuşan Başkan Kuybu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları kaydetti; “Burada siyasetin ağabeyi yanımızda, iş dünyasının ağabeyi yanımızda. Her ikisi de Kahramanmaraş sevdalısı Kahramanmaraş’a hizmet etme sevdalısı. Bu iki ağabeyimiz Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtmak gayesinde olan ağabeylerimiz. Bu seçimler bizim üzerimize büyük sorumluluklar veriyor. Mehmet Kanbur’u ve Celalettin Güvenç’i mahcup etmemek için daha çok çalışacağız, daha dik olacağız ve daha fazla sorumluluk alarak bu durum bizi daha başarılı kılacak. Allah utandırmasın, devletimiz ve milletimiz kazansın bizim derdimiz ve çabamız bu.”

“Başkan Kuybu’ya başarılar diliyorum”

Mazbata töreninde konuşan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kanbur, “Sayın başkanımızı tebrik ediyoruz seçimden başarı ile çıktığı için Sayın Ahmet kuybu bu seçimlere, bu seçimlere esnafın yükünü taşımak için talip oldu ve kendisinin bir gayesi vardı. Girdiği seçimden başarılı bir şekilde çıktı ve bu koltukta herhangi bir beklentisi olmadan seçime girdi. Ayrıca bu seçimde emeği geçen çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Gerçekte sizler şehrin yükünü alıyorsunuz, model olmaya çalışıyorsunuz. Ulubatlı Hasan nasıl İstanbul’un fethinde bayrağı kaleye nasıl dikti ise bizlerde bu şanlı bayrağı her yere dikmek için çalışıyoruz. Başkanımız mazbatayı bizim vermemiz için teveccühte bulundu ve bu bizim için guru verici bir olay ve büyük bir sorumluluktur. Ahmet Kuybu’ya seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kambur ise, şöyle konuştu: “Önce ben kazanacağım sonra MADO kazanacak, Kahramanmaraş kazanacak, Türkiye kananacak, dünya kazanacak. Ben İstanbul’daki ofiste yurt dışı çalışmalar yapacak yabancı dil bilen elemanlar alıyorum. Ben İtalya’ya çok gidip geliyorum çünkü benim rakibim İtalya. İtalyan insanlar çok milliyetçidir. Lahmacun iste, burada pizza var deyip seni yadırgarlar. İş hayatında ilk başta insan olmak çok önemlidir. İnsan olunursa, memleketin bütün yüklerinin altından başarılı bir şekilde çıkabilirsiniz.”
“Seçimi kazanan Kahramanmaraş, kaybeden kimse yok”

KMESOB seçimlerinden başarı ile çıkan Kuybu’yu tebrik eden Celalettin Güvenç, “Yol arkadaşlığı nasıl olur, vefa nasıl olur, hizmet eden nasıl takdir edilir bunu yakın zamanda şehrimize ve esnafımıza gösterdiniz. Mehmet Kanbur’a ve Erdal Kanbur’a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Erdal Bey, konuşmasında bir şeye dikkat çekti. Pandemi döneminde hizmet eden, esnaf bu kadar dar iken esnafın yanında yer alan bir adama nasıl sahip çıkılmaz dedi. Bu konuşması bana göre tarihi bir şeydi. Bir süreç geride kaldı ve hayat devam ediyor, ekonomi devam ediyor, sorunlar devam ediyor. Biz de ilk günkü aşk ile yola devam ediyoruz. Bizim de gayemiz bu şehrin daha ileriye gitmesini sağlamak, esnafın sorunlarını çözmek ve devletimize, milletimize katkı sağlamak. Hepimizin niyeti düzgün ve iyi. Geçen süreçlerde de bu iyi niyetimizin karşılığını aldık. Basın mensuplarına da bir şeyler söylemek istiyorum” diye konuştu. 

“Kuybu bu şehre önemli hizmetler etti”

Seçim sonrasında basına yansıyan haberler hakkında değerlendirmede bulunan Güvenç, “Seçim sonrasında Ahmet başkanımızın söyledikleri sözleri adeta cımbızla çekilerek aşırı yorumlar yapılmaya çalışıldı, şehre katkı sağlamayacak yorumlar yapıldı. Çok açık söylüyorum, Ahmet Kuybu bir şehir adamıdır. Şehir için yeni bir sayfa açıldı ve şehrimiz için esnafımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz kucaklarız, biz gönül adamıyız ve çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürürüz. İkincisi ise, bu seçimde AK Parti adayı ile AK Parti adayı olmayan birisi yarışmış değildir. Eğer AK Parti adayı arıyorsunuz bu aday Ahmet Kuybu’dur. Bu konuda kim bir şey söylerse yanlış söyler. Ama böyle bir şey yaşandı. Bir arkadaşımız, yol arkadaşımız bu seçimlerde aday oldu. Israrla böyle bir şeye gerek yok, bu şehir ikililiği kaldırmaz, öyle bir şey olmasın yanlış anlaşılır diyerek bu günleri görerek ben ifade ettim. Başkanımız Kuybu, bu şehre hizmet ediyor, ikililiğe gerek yok dememize rağmen öyle bir takdirde bulundu ve ona da saygı duyuyoruz. Aday olmadan önce çok açık bir şekilde aday olursa yönetimden ayrılacağı, bu seçimlerde taraf almayacağını ve Kuybu’ya karşı saf almayacağı ifade etti. Ama seçim süreçlerinde bazı arkadaşlarımız kanaat getirebilir. Ama biz kimseyi hedef almayız. Seçim sürecinin birlik ve beraberliğimize zelal getirmemesi için çabalıyoruz. Esnaf odasında bir seçim olmuştur, adaylar böyle bir irade ortaya koymuştur ama esnafımız da Kuybu’yu tercih etmiştir. Ben net bir adamım ve başından yanlış olur dedim. Çünkü bir vefa göstermemiz gerekiyor. Hizmet eden birisi var, esnaf ile birlikte olan birisi var, birlik ve beraberlik var. Zor günlerde dik duran, en sıkışık dönemlerde çözüm üreten insanlar var. Biz bunları yalnız bırakamayız dedik ve tercihimizi o yönde kullandık. Üstüne basarak söylüyorum burada kazanan sadece Kuybu değildir, esnaftır, şehrimizdir ve kaybedeni de yoktur. Bu seçim siyasi bir seçim değildi, esnafların bir seçimiydi. İki arkadaşımız vardı ve ikisi de kardeşimiz ve partidaşımız idi. Seçimlere iki aday çıkmaması için yoğun çaba sarf ettim ama iki aday oldu. Kaybedeni yok ve Kuybu yine herkesi kucaklayacaktır” dedi.

#Ahmet Kuybu #mazbata #Aksu Tv #aksu tv haber
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