AK Parti Elbistan teşkilatı muhtarlarla buluştu!
AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği muhtarlar toplantısında mahallelerin ihtiyaçları gözden geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 17:41 01.12.2020, 19:02
AK Parti Elbistan ilçe başkanlığının düzenlediği muhtarlar toplantısında kırsal ve merkez mahallelerin ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.
İlçe başkanı Ahmet tıraş yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yanı sıra büyük şehir belediyesinden muhtarlar daire Başkanı fatih Türkmener, Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan Çınar, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri ve ilgililer katıldı.
Başkanların açış konuşmalarının ardından muhtarların talepleri dinlendi. İlgililer tarafından not edilen sorun ve taleplerin değerlendirilip muhtarlara geri dönüş yapılacağı bildirildi.
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