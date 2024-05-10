“Engelli Birey Yoktur, Yoluna Çıkan Engeller Vardır” mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışına, Deva Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, İl milli eğitim şube müdürü Ahmet Akküncü, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, kurum müdürleri ile özel gereksinimli okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış Konuşmasını İl milli eğitim şube müdürü Ahmet Akküncü gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen burada yaptığı konuşmada, Bu hafta farkındalık yaratmak, engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak adına bizlere fırsat sunuyor ifadelerini kaydetti.

Programın açılışının ardından protokol stantları gezdi.