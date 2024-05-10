Yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetlerde ustalık kazanan öğrenciler, eğitimlerini depremlerde fakülte binalarının yıkılması üzerine yapılan prefabrik mutfak ve dersliklerde sürdürüyor.

Bölümde eğitim gören 50 öğrenci, hafta içinde hem teorik hem de mutfakta uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilere eğitimleri sırasında en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılıyor.

İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, 3 yıl önce eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Karacasu Yerleşkesinde kurulan prefabrik dersliklerde eğitim gördüğünü belirtti.

İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Burcu Atalay ise genelde uygulamalı derslere girdiğini ve tecrübelerini öğrencilere aktardığını anlattı.