AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel gündemi değerlendirdi!
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel son günlerde ülkemizde ve şehrimizde yaşanan felaketler üzerine bir değerlendirmede bulundu. Başkan Görgel yaraların hızla sarıldığına dikkat çekti.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 16:50 18.08.2021, 18:34
Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel son günlerde ülke ve kentte yaşanan felaketler üzerine bir Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Fırat Görgel yaptığı açıklamada her türlü felakette hükümetin milletinin yanında olduğuna dikkat çekere yaraların olabilecek en kısa sürede sarıldığına dikkat çekti.
Ardından Başkan Görgel yaşanılan bütün olumsuzlukların iyiye gitme temennisinde bulunarak bu noktada devletin çok büyük gayretler sarf ettiğinin altını çizdi.
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