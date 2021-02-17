AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Gara şehitleri ile ilgili olarak TBMM’de söz aldı

Kılıç burada yaptığı konuşmasında “Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda kontrol altına alınan bir mağarada alıkonulan şehit edilenler arasında Kahramanmaraşlı Hüseyin Sarının da olduğunu belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kahramanmaraş'ımız son bir haftada kurtuluşumuzun 101'inci yıl dönümünün gururu ile şehitlerimizin ve şehidimizin acısını bir arada yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hemşehrimiz Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı 13 Ağustos 2015 tarihinde kendi düğünü için izin alıp Kahramanmaraş'a gelmek için birliğinden ayrılmıştır. Star Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsüne binmiş, Bingöl-Diyarbakır yolunda bölücü terör örgütü mensuplarının yol kesmesi sonucu kaçırılmıştır. İkinci ayın 10'u 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda kontrol altına alınan bir mağarada alıkonulan Hüseyin Sarı şehit edilmiştir. Dün kendisini Kahramanmaraş Şehitliğinde defneyledik. Milletimizin asıl mücadelesi siyonist ve Haçlı ittifakıyladır, gerisi onların piyonlarıdır.