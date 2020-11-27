Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir: Biz her zaman milletiyle birlikte siyaset yapan bir partiyiz

Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hayrullah mahallesindeki esnafları ziyaret eden Özdemir, esnafın talep ve beklentileri üzerine sohbetler gerçekleştirdi.



Esnafın Pandemi Dönemindeki sıkıntılarını görüştüklerini söyleyen Özdemir, bu sıkıntıları Ankara’da milletvekilleriyle ve bakanlarla paylaşacaklarını söyledi.



Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, pandemi sürecinde ak parti teşkilatlarının her zaman milletiyle birlikte olduğunu söyledi.



