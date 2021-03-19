AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kollarından çorba ikramı
Onikişubat AK Parti İlçe Kadın Kolları Ulu Cami Meydanında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2021, 15:56
18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümü dolayısıyla Cuma Namazı çıkışı namazdan çıkan vatandaşlara ekipler sıcak çorba ikram ettiler.
Ulu cami meydanında yapılan çorba ikramı ise vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel kaçama “18 Mart Çanakkale Yıl Dönümü Zaferi dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
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