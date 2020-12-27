AK Parti Onikişubat İlçe teşkilatı gönülleri çayla ısıttı
AK Parti Onikişubat ilçe başkanı Mücahit Kara, ilçe teşkilatı ile birlikte, başta Onikişubat İlçe Emniyet müdürlüğü olmak üzere ilçede bulunan 26 uygulama noktasında polisleri ziyaret ederek çay ve simit ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2020, 14:32 27.12.2020, 14:41
Başkan kara, ‘Ak Parti Onikişubat İlçe Teşkilatı Olarak ilçede bulunan uygulama noktalarındaki polis ekiplerine ikramlarda bulunduk’ ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV “Yılın Yerel Televizyonu” ödülünü almaya hak kazanmasına da değinen Başkan Kara, başarılarından dolayı Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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