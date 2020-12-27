AK Parti Onikişubat İlçe teşkilatı gönülleri çayla ısıttı

Başkan kara, ‘Ak Parti Onikişubat İlçe Teşkilatı Olarak ilçede bulunan uygulama noktalarındaki polis ekiplerine ikramlarda bulunduk’ ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV “Yılın Yerel Televizyonu” ödülünü almaya hak kazanmasına da değinen Başkan Kara, başarılarından dolayı Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.