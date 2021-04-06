Akademi’de Dönem Sonu Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi bahar dönemi dersleri tamamlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından toplamda 13 farklı atölyede düzenlenen eğitimlerde ilk 8 hafta geride kaldı. Toplamda 533 katılımcının eğitim aldığı Akademi’de, 10 Nisan Cumartesi günü itibariyle son dersler işlenecek. Başarılı olan katılımcılara ise Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce atölyeleri alanlarında sertifika verilecek.

Şehrin Sanat Dinamiklerini Uyandırıyor

Kahramanmaraş Akademi’de Hüsn-i Hat eğitmenliği yapan Hattat Arif Yücel, “Bahar döneminde atölyelerimiz, son derece hareketliydi. Bir sonraki yılda da bu döneme kıyasla daha büyük bir ilgiyle karşılaşılacağını düşünüyorum. Kahramanmaraş Akademi, kurumsallaşmış bir edebiyat kültürüne sahip bu şehirde sanat ve zanaatin de kurumsallaşmasını sağlayabilecek imkânlar sunuyor. Oluşturulan bu kültür ve sanat ikliminin, domino taşı etkisiyle şehrin tüm sanat dinamiklerini uyandıracağını ve besleyeceğini düşünüyorum” dedi.