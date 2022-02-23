Akdeniz aslanlarında kötü gidişat devam ediyor!

İlk yarısında iyi futbol oynayan iki takımda skore etki edemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Akdeniz Aslanları ataklarını sıklaştırsa da dakikalar 60’ı gösterdiğinde Kubilay Akyüz’ün golüne engel olamadı ve karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Daha önce 8 kez karşı karşıya geldiği Vanspor’a karşı 2 galibiyet, 6 mağlubiyet eden Kırmızı Beyazlılar 9.karşılaşmada da mağlubiyet alarak 7.kez mağlup olmuş oldu.