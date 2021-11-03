Akküncü ailesinin acı günü
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Şube Müdürü, Ahmet Akküncü’nün eşi Ayşegül Akküncü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 17:38 03.11.2021, 18:16
Akedaş İlkokulu 3-c sınıfı öğretmeni Ayşegül Akküncü tedavi gördüğü hastanede akciğerle ilgili problemlerden dolayı vefat etti.
Merhume Ayşegül Akküncü’nün cenazesi Şeyhadil Mezarlığı bir numaralı kapıda kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
Bizde Aksu Tv ailesi olarak merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Namaz Vakti 03 Kasım 2021
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