Akküncü ailesinin acı günü

Akedaş İlkokulu 3-c sınıfı öğretmeni Ayşegül Akküncü tedavi gördüğü hastanede akciğerle ilgili problemlerden dolayı vefat etti.

Merhume Ayşegül Akküncü’nün cenazesi Şeyhadil Mezarlığı bir numaralı kapıda kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Bizde Aksu Tv ailesi olarak merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.