Almila mobilya düzenlenen törenle açıldı!

Almila Mobilya Kahramanmaraş Şubesi Açılışına Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Ak Parti Genel Merkez Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti İlçe Başkanları, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Kurum Müdürleri Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Kuran Tilavetiyle Başlayan Açılış Töreni, Dualarla Devam Ederek Açılış Kurdelesi Kesildi.

Ardından Davetliler Hep Birlikte Mağaza İçerisindeki Ürünleri İnceleyerek Ürünler Hakkında Bilgiler Aldı.

Burada Bir Açıklama Yapan Almila Mobilya Türkiye Satış Müdürü Onur Şenzek 43 Ülkeye İhracat Yaptıklarını İfade Ederek 72. Şubeyi Kahramanmaraş’a Açtıklarını Belirtti.

Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Kahramanmaraş’a Hayırlı Olması Temennisinde Bulundu.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Da Girişimlerinden Dolayı Firma Yetkililerini Tebrik Etti.

Almila Mobilya Kahramanmaraş Genel Müdürü Hakan Karslıoğlu Bütün Kahramanmaraş Halkının Hizmetinde Olduklarını Dile Getirdi.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil İse Sektör Açısından Çok Önemli Bir Firmanın Kahraman Şehre Kazandırıldığının Altını Çizdi.